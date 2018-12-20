Москва, 20 декабря, 2018, 14:10 — ИА Регнум. В проекте стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 года содержатся планы по инвентаризации месторождений, заявил 20 декабря премьер-министра Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, стратегия «предусматривает инвентаризацию уже открытых и поиск новых месторождений». Это нужно, чтобы «точно представлять объёмы запасов, эффективно планировать их добычу, исходя из потребностей экономики».

«Часть месторождений истощается по естественным причинам, а многие данные получены ещё в советский период и попросту устарели», — сообщил он.

Согласно стратегии, геологическое изучение недр должно расширяться. В работах должны применятся современные технологии, научные методики, а также проведена подготовка большего числа специалистов геологического профиля.