Москва, 20 декабря, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Патриотизм в широком смысле слова не может не быть основой укрепления Российского государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Главу государства попросили обратиться к федеральным телеканалам, чтобы те провели общенациональную дискуссию на тему «Какую Россию мы строим?». Также указывалось на легковесность шоу, которые идут по центральным телеканалам.

«Я мало смотрю телевидение и в интернет редко заглядываю, но мне кажется, что стало получше», — сказал Путин.

Он отметил, что за последнее время в этом отношении кое-что меняется. Информация становится более сбалансированной.

Не «квасной» патриотизм не может не быть основной укрепления государства, пояснил он и напомнил о беседе с писателем Даниилом Граниным, который также жаловался на низкое качество передач, транслируемых по телевидению. Такова политика каналов, отметил президент и выразил надежду, что «телевизионщики задумаются».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декаьря на традиционную большую пресс-конференцию Путина аккредитовано рекордное число журналистов — более 1700 человек. Президент России отвечает на острые вопросы в разных областях.