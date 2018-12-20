Якутск, 20 декабря, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Вопрос строительства моста через реку Лену в Якутии пока не решён окончательно: прежде чем возводить этот мостовой переход, прогнозируемый эффект от функционирования этого объекта нужно просчитать. Об этом 20 декабря на большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Вопрос о том, когда будет построен мост через Лену, главе государства задал журналист газеты «Якутия» Александр Ильин. Отметив, что Крымский мост стал символом возвращения Крыма на родину, он высказал мнение, что мост через реку Лену может стать символом освоения азиатской части территории РФ.

«Стоит ли ждать этот мост? Если да, то когда, потому что якутянам он очень нужен», — спросил у Путина журналист.

Отвечая, президент подчеркнул, что символ — это всегда хорошо, и Крымский мост действительно стал символом воссоединения Крыма с Россией и даст возможности для развития полуострова.

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«То же самое относится к мосту через реку Лена, — подчеркнул Владимир Путин. — Вы сказали, что это должно быть связано с развитием. Но это надо точно посчитать — стоимость этого моста очень большая, это дорогой проект. Надо посмотреть: он упрётся просто в город и всё, или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лена, развития экономики, инфраструктуры, выход на какие-то месторождения. Вот что надо решить. Надо сопоставить расходы и конечный результат для экономики региона в целом. Если коллеги между собой на уровне Минтранса, Минэкономики договорятся, то мы, конечно, этот проект реализуем».

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость возведения мостового перехода через реку Лену в Якутии оценивается в 70−80 млрд рублей. Проект строительства моста попал в план развития инфраструктуры РФ. Глава республики Айсен Николаев заявлял о том, что есть перспективы строительства этого моста.

«Сейчас разрабатываются те механизмы, которые позволят реализовать этот проект. Я уверен, что при поддержке Федерального дорожного агентства и Министерства транспорта России мы сдвинем этот вопрос с «мёртвой точки». Наконец-то будет реализована мечта всех якутян — строительство Ленского моста», — сказал Айсен Николаев.

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