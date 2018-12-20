Астана, 20 декабря, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Космодром Байконур перейдет на новый часовой пояс только после запуска ракеты-носителя «Протон» с российским военным спутником серии «Благовест», сообщает 20 декабря агентство «КазТАГ».

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Байконур

Предприятия Байконура не будут переводить время на один час назад в связи с заранее составленной стартовой циклограммой. После запуска ракеты-носителя все предприятия перейдут на график работы согласно новому часовому поясу Кызыл-Ординской области.

Напомним, запуск ракеты-носителя «Протон» запланирован на 6 часов 15 минут 21 декабря (время Астаны). В этот же день, в ночь с 20 на 21 декабря, Кызыл-Ординская область и город Байконур переходят на четвертый часовой пояс (UTC+5).