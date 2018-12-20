Москва, 20 декабря, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве ответил на вопрос из Якутии по поводу моста через Лену, передает 20 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Волшебное кольцо». реж Леонид Носырев. 1979. СССР Мост

По словам главы российского государства, мост через Керченский пролив является не только символом воссоединения Крыма с Россией, но и предоставляет возможности для развития региона.

«То же самое относится к мосту через реку Лену», — подчеркнул Путин.

Также российский лидер указал на целый перечень вопросов, ответив на которые, можно принять решение о целесообразности реализации «крайне дорогого проекта».

«Упрётся ли мост просто в город и всё? Или есть возможность развития на другом берегу Лены в целом — инфраструктуры, экономики, выход на новые месторождения? Надо сопоставить расходы и конечный результат», — подчеркнул российский президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского государства заявил, что у страны нет будущего, если она не совершит прорыв и не прыгнет в новый технологический уклад.

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