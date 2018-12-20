Москва, 20 декабря, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что понимает противников строительства мусоросжигающих заводов. Нельзя экономить на фильтрах, сказал он в ходе большой пресс-конференции в Москве 20 декабря.

7kolen Мусоросжигательный завод №4

«Нужно, чтобы на фильтрах не экономили — это самая дорогая часть», — отметил президент.

Путин добавил, что уничтожение мусора должно быть организовано с учетом соответствующих методик и технологий. Необходимо принять во внимание зарубежный опыт.

Стране нужно по меньшей мере 200 современных мусороперерабатывающих предприятий. На протяжении десятков лет в России «просто сбрасывали мусор в ямы» — никто мусоропереработкой никогда не занимался, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Москве организована традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В ней участвуют более 1700 представителей российских и зарубежных средств массовой информации.

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