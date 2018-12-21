Париж, 21 декабря, 2018, 06:36 — ИА Регнум. Центральная Африканская Республика (ЦАР) стала местом противостояния французских, американских, китайских и российских интересов. О том, почему эта африканская страна заняла такое важное место в отношениях глобальных игроков, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

ЦАР

Гражданская война, разразившаяся в ЦАР в 2013 году, стала для этой страны масштабным бедствием. Противостояние сил христианской самообороны и исламистов из движения «Селека» привело к тому, что 700 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и еще 570 тысяч бежали заграницу — при полном населении ЦАР в 4,5 млн человек.

Совбез ООН ввел эмбарго на поставки оружия ЦАР в 2013 году, и этот запрет остается в силе и сейчас, поэтому инициатива Франции, передавшей в декабре сего года вооруженным силам ЦАР 1400 единиц АК-47 и три самолета-амфибии стала жестом, демонстрирующим позицию официального Парижа на непрекращенное до сих пор эмбарго. Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что Франция не видит препятствий для прекращения эмбарго. Тем не менее остается вопрос о том, кто должен осуществлять передачу, потому что еще в июне 2018-го Франция, Великобритания и США воспрепятствовали поставкам в ЦАР китайского оружия. В ЦАР сконцентрировались интересы самой Франции, России и как собственника нескольких горнодобывающих компаний и Китая, причем США в своей стратегии противостояния КНР поддерживают французскую точку зрения на проблему.

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