Тирана, 20 декабря, 2018, 18:15 — ИА Регнум. В Брюсселе состоялась встреча Федерики Могерини и премьер-министра Сербии Аны Брнабич. На встрече верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС требует, чтобы Косово отменило ввозную пошлину в размере 100% на товары сербского и боснийского происхождения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

Как передает албанское новостное агентство «БалканВеб», Могерини заявила, что ЕС и НАТО считают формирование армии Косово допустимым, однако данный процесс должен проходить постепенно и в нем должны участвовать представители всех этнических сообществ, проживающих в Косово.

Комментируя ход переговоров между Приштиной и Белградом, глава европейской дипломатии заявила, что любая альтернатива диалогу «представляет риск».

Со своей стороны Брнабич подчеркнула, что недавние действия Приштины — создание армии и принятие парламентом Косово ультимативной резолюции по переговорам, — представляют угрозу миру и стабильности в регионе.

В Албании и Косово расценили результаты встречи как поддержку позиций Сербии Могерини. Напомним, недавно премьер-министр Косово Рамуш Харадинай публично отказался выполнить требование ЕС о немедленном снятии пошлины 100% на сербские товары и заявил, что это будет сделано лишь после признания Сербией государственности Косово.