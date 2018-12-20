Москва, 20 декабря, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Прежде в России никто не занимался переработкой мусора. Стране нужна целая индустрия по переработке отходов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве 20 декабря.

Alexander Klink Сортировка мусора

Президенту задали вопрос о том, почему до сих пор не использован мировой опыт — ни в одном из российских городов условия для раздельного сбора мусора не созданы. Ответ был простым — ранее этого никто не делал.

«Десятилетия с советских времён просто сбрасывали мусор в ямы. Никто не занимался мусоропереработкой никогда», — сказал Путин.

Он отметил, что объемы отходов будут только расти с развитием промышленности, более широким выпуском товаров массового потребления. В этой связи перед властями ряд первоочередных задач, например, ликвидация незаконных свалок.

«И второе — выстроить целую индустрию переработки. Государство в лице регионов и муниципалитетов должно создать условия для раздельного сбора мусора и последующей утилизации», — подчеркнул Путин.

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