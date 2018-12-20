Вашингтон, 20 декабря, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Победа США над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это хорошо, но не пытается ли президент США Дональд Трамп, выводя из Сирии войска, положить это событие в «рождественский носок» главы РФ Владимира Путина, задается вопросом конгрессмен Эрик Суолуэлл. На своей странице в твиттере конгрессмен пишет:

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Надеюсь, это правда. Храбрые солдаты умирали на этой кампании. НО. Если это неправда и вы делаете это, чтобы сделать Путину рождественский подарок, мы это обнаружим».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению сирийского посла в Китае Имада Мустафы, Трамп принял решение о выводе войск из Сирии для переключения внимания его критиков с внутриполитических проблем на вопросы международных отношений. Кроме того, считает он, таким образом власти США намерены воздействовать на отношения с Турцией, возвращая Анкару в свою сферу влияния.