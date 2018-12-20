Алма-Ата, Казахстан, 20 декабря, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Департамент охраны общественного здоровья Алма-Аты провел экспертизу детских товаров и игрушек и выявил нарушения технического регламента, сообщает 20 декабря издание BNews.

(сс) Ruth Hartnup Детские игрушки

Около 74% образцов не соответствуют требованиям технических регламентов по маркировке. В частности, на этикетках товаров отсутствует информация на государственном языке, а также не указывается производитель и дата выпуска. Специалисты также обнаружили превышение допустимого уровня запаха в нескольких образцах.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).