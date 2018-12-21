Варшава, 21 декабря, 2018, 07:02 — ИА Регнум. В Польше становится опасно, много непривитых детей, антипрививочники весьма активны, и, по мнению британской The Times, тут есть рука Москвы. Газета описала якобы проведенную Россией работу по продвижению антипрививочных настроений и теорией происхождения аутизма от прививок. Все это, по мнению издания, нацелено на дестабилизацию Запада. Кто в Польше согласился с этим мнением, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Af.mil Вакцинация

Издание Gazeta Olsztyńska выражает схожее мнение: прививаться полякам мешает Россия, а профессор Анджей Шептицкий из Института международных отношений Варшавского университета убежден:

«Россия поддерживает антивакцинные движения в Западной Европе как элемент гибридной войны».

Сейчас только 76% поляков считают прививки необходимым, относительно недавно общество было в этом вопросе едино, но за последние годы поднялось слишком много «шума» по поводу вакцинаций. И хотя тут постарался доктор Эндрю Уэйкфилд со своей публикацией о связи вакцины MMR с возникновением аутизма (информация оказалась ложной, а доктора лишили права на практику в Великобритании), брошенные им семена беспокойства дали свои всходы — и теперь не только появился вопрос, прививать или нет, но и кто виноват в самом появлении этого вопроса.

О других событиях, которые обсуждает польская пресса, читайте в статье: С мая 2019 года в Польше нельзя будет купить сигареты

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