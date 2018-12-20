Сборная России по футболу осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА
Москва, 20 декабря, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Сборная России по футболу осталась на 48-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 20 декабря сообщается на сайте организации.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сборная России по футболу
На сегодняшний день в активе сборной России 1424 очка. На конец 2017 года российская команда занимала 64-е место.
Сборная России улучшила положение в рейтинге благодаря успешному выступлению на домашнем чемпионате мира.
На первом месте находится сборная Бельгии, вторую строчку занимает команда Франции. Замыкает тройку сборная Бразилии. Далее идут команды Хорватии и Англии.
Напомним, по итогам ноября сборная России опустилась на семь позиций в рейтинге ФИФА.
Читайте также: Сборная России по футболу опустилась на семь позиций в рейтинге ФИФА