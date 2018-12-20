Санкт-Петербург, 20 декабря, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга на один год объявило мораторий на запуск работы единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Такую возможность для городов федерального подчинения ранее создали федеральные законодатели, сообщало ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

Одновременно власти соседней Ленинградской области также на год отложили введение единого тарифа и других элементов «мусорной» реформы — из-за неопределенной ситуации в Санкт-Петербурге, который и производит основные объемы отходов, размещаемых в Ленобласти.

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Как стало известно 20 декабря, в Санкт-Петербурге в 2019 году тариф для граждан на вывоз и утилизацию мусора будет рассчитываться по ныне действующей схеме, с количества квадратных метров квартиры, а не по количеству зарегистрированных жителей, что предполагалось ввести с 1 января будущего года. Новый вариант подвергся резкой критике в Заксобрании Петербурга.

Также в четверг пресс-служба губернатора Ленобласти сообщила, что реализация мусорной реформы в регионе откладывается на один год — до 1 января 2020 года. Уведомление об этом губернатор Александр Дрозденко направил полпреду президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану. Так что в ближайший год продолжат действовать прежняя система сбора мусора и тарифы на его транспортировку и утилизацию.

«Постепенное и синхронизированное с Санкт-Петербургом вхождение в реформу позволит нам детально проработать систему предоставления льгот по «мусорному тарифу», повысить готовность полигонов к сортировке, упрессовке, переработке отходов, обеспечить контроль за потоками твердых коммунальных отходов», — объяснил Александр Дрозденко.

Добавим, что между городом и областью заключено соглашение о взаимодействии по обращению с твердыми коммунальными отходами. Когда стало известно о том, что Петербург может получить отсрочку по введению реформы, власти Ленобласти заявили о том, что в этом случае введение новой схемы в регионе станет невозможным, ведь большую часть мусорного потока в Ленобласти составляют отходы мегаполиса.

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Как обещают власти Ленобласти, за предстоящий год будет проведено дооснащение полигонов станциями сортировки мусора, весовым оборудованием, системами учёта мусора, автотранспорт дооснастят системами ГЛОНАСС, а населенные пункты — контейнерными площадками.