Москва, 20 декабря, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин положительно отозвался о поисковой деятельности волонтеров в ходе большой пресс-конференции в Москве 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Таким образом он ответил на вопрос о том, не боится ли потерять молодежь, например, из-за ужесточения ответственности за высказывания в соцсетях.

«У нас этот слой колоссальной глубины. И это всё молодёжь, это опора сегодняшнего дня и будущего России», — сказал глава государства о добровольцах.

Он также отметил, что при словах о молодежи вспоминает трагические и героические страницы истории, например, бой 96 десантников с превосходящими силами противника. Рота стояла против 2 тыс. боевиков, лишь шестеро бойцов остались в живых. Бой длился около двух суток, переходя в рукопашную. Это были герои — ребята девятнадцати — двадцати лет, заключил Путин.

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