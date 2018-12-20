Москва, 20 декабря, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Экономическую блокаду в Донбассе ввели власти Украины, а стратегия Киева обречена на провал, заявил 20 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос украинского журналиста о том, сколько тратится денег на «оккупированный» Донбасс.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Фиаско неизбежно

«Вы считаете людей этих гражданами своей страны (в Донбассе). Кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Это сделали украинские власти, ввели сплошную экономическую блокаду!» — ответил Путин.

Глава государства напомнил, что в Донбассе каждый день гибнут люди от ударов украинской армии, при этом стратегия Киева обречена на провал. Вместе с тем Россия оказывала, оказывает и будет оказывать гуманитарную помощь ради того, чтобы людей «окончательно не съели и не порвали».

«Дело не в персоналиях, дело в отношении к людям. Мы хотим, чтобы на всей территории Украины был мир и процветание. Мы заинтересованы в этом, потому что Украина остаётся нашим крупным торговым партнёром. Торговый оборот растёт и вырос за текущий год. Это не странно? Нет, не странно, потому что это естественные связи», — сказал Путин.

Напомним, сегодня, 20 декабря, проходит ежегодная большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина. На это мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов — более 1,7 тыс.

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