Калуга, 20 декабря, 2018, 13:01 — ИА Регнум. В Калужской области создадут промышленный кластер производства и переработки пищевой продукции. Соответствующий меморандум о намерениях между правительством Калужской области, ООО «Нестле Россия» и АО «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области» подписали в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Arrko.ru Меморандум о намерениях между правительством Калужской области, ООО «Нестле Россия» и АО «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области».

Согласно меморандуму, компания «Нестле» выразила намерение выступить в качестве одного из ключевых участников промышленного кластера производства и переработки пищевой продукции. В рамках регионального специального инвестиционного контракта, первого для Калужской области, компания намерена инвестировать в расширение производства 3,3 млрд рублей. Это первый этап реализации инвестиционного проекта, согласно которому предусмотрены вложения в размере 10 млрд рублей в период с 2017 по 2019 год — ввод в эксплуатацию новых производственных линий, расширение складских площадей для хранения сырья и упаковки, возведение дополнительных объектов инфраструктуры и благоустройства. С запуском новых линий мощность предприятия увеличится более чем на 30 тысяч тонн продукции в год. Будет создано 58 новых рабочих мест.

Отметим, фабрика «Нестле Пурина ПетКер» в индустриальном парке «Ворсино» — крупнейшая в Европе фабрика по производству кормов для домашних животных. Продукция фабрики экспортируется в 14 стран, включая страны СНГ, а также ведущие Европейские страны, такие как Великобритания, Франция, Германия, Италия и другие.

Суммарно к началу 2017 года компания вложила в калужскую индустриальную площадку 12 млрд рублей. К концу 2019 года соответствии с планами компании общий объем инвестиций в производство составит 22 млрд рублей. Объем экспорта составляет около 11% от общего объема производства фабрики, и прогнозируется ежегодный рост.

Напомним, новые инвестиционные проекты приходят в индустриальные парки Калужской области, на площадки особой экономической зоны «Калуга» и на территории опережающего социально-экономического развития. Действующие проекты увеличивают степень локализации и расширяют объемы производства.