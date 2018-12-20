Париж, 20 декабря, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Франция сохранит свое военное присутствие в Сирии после ухода американских войск. Об этом заявила министр по европейским делам Натали Луазо французской новостной сети CNEWS 20 декабря.

(сс) 7th Army Training Command Французские солдаты

«На данный момент мы продолжаем оставаться в Сирии», — сказала она.

Днем ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе американских войск из Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии ослаблена, но не уничтожена.

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