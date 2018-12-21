Киев, 21 декабря, 2018, 04:06 — ИА Регнум. Соглашение тринадцати европейских СМИ, подписанное 11 декабря, декларирует противостояние фейковым новостям и СМИ, распространяющим такие новости, причем борьбу предполагается развернуть и в интернете. Особо любопытный манёвр осуществила украинская делегация, которая подписала европейское соглашение от имени ИА Укринформ. О том, как известный украинский распространитель лжи позиционирует себя в качестве борца с ложью, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

Укринформ — это государственная структура украинских масс-медиа, заблокированная в 2016 году Роскомнадзором — причиной блокировки стала публикация комментария главы т. н. «Меджлиса татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но проблема значительно старше — на Украине в попытке определить, какие СМИ лгут, а какие нет, запутались еще в 2010 году. Ситуация ухудшилась в постмайданный период с организацией под эгидой Петра Порошенко министерства информации Украины — даже представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович прокомментировала эту инициативу как «явную угрозу для свободы медиа».

Укринформ как раз и стал штабом распространения фейковых новостей и однобокого освещения украинских событий. Но, может быть, такая позиция Укринформ и соответствующего украинского министерства и есть стремление к «европейской правде», когда правдой назначается то, что выгодно политическому заказчику?

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