Владивосток, 20 декабря, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) при поддержке российских коллег разработали программу ликвидации накопленного экологического ущерба для бухты Золотой Рог во Владивостоке, сообщает 20 декабря пресс-служба вуза.

Бухта Золотой Рог во Владивостоке

Научный руководитель коллектива разработчиков, замдиректора Инженерной школы ДВФУ Валерий Петухов, сообщил, что программа предполагает физическое очищение акватории, прекращение сброса загрязняющих стоков, дальнейший мониторинг и прогнозирование состояния бухты.

«Главное в этой программе — физическое очищение акватории. Но она также предусматривает поэтапное прекращение текущего загрязнения Золотого Рога канализационными стоками, мусором и нефтепродуктами из реки Объяснения, сбросами прибрежных предприятий», — сказал учёный.

По его словам, полный перевод канализационных стоков на очистные сооружения, планируется на конец 2019 года. Одновременно из бухты потребуется поднять затопленные плавсредства, свалку мусора и очистить опасные участки с донными отложениями. После прекращения сброса загрязнений вода в бухте пройдёт самоочищение за 5−7 лет.

Отмечается, что в разработке программы участвовали более 60 сотрудников ДВФУ и партнерских организаций — геологи, океанологи, биологи, геофизики, химики, гидроакустики, корабелы.

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