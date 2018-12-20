Москва, 20 декабря, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Центробанк РФ предпринимает усилия по предотвращению роста инфляции, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы растут

«Что касается роста тарифов ЖКХ, то они в среднем за последние годы выросли на 4%», — сказал Путин.

«В 2019 году рост тарифов будет проводиться в два этапа», — напомнил президент и добавил, что повышение тарифов должно происходить по согласованию с правительством РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702.

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