Москва, 20 декабря, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции ответил на вопрос о низких темпах роста экономики, ее стагнации, а также о том, возможен ли в стране экономический прорыв, сообщает 20 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

Отвечая на вопрос, глава государства напомнил, что рост экономики в 1% был таким при бывшем вице-премьере РФ, ныне председателе Счетной палаты РФ Алексее Кудрине.

«Нечего на зеркало пенять», — сказал Путин.

Читайте также: Доходы населения России и зарплаты выросли — Путин

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что Кудрин — «надежный и хороший специалист». Также Путин призвал не забывать, как развивалась экономика, и о том, что спады были связаны с мировым кризисом.

Президент уточнил, что страна «потихонечку вылезала» из мирового кризиса много лет. Что ей пришлось столкнуться с обрушением цен на нефть. Темп роста экономики страны, как отметил Путин, один из важнейших показателей. При этом национальные проекты, по словам Путина, направлены на изменение структуры экономики.

«На это правительство и рассчитывает», — сказал Путин.

Напомним, сегодня, 20 декабря, в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция главы Российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702.

Читайте также: Россия должна прыгнуть в новый технологический уклад — Путин