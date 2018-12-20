Москва, 20 декабря, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Средний годовой размер пенсии в 2018 году достигнет цифры 14 тыс. 163 рубля, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Продолжительность жизни чуть-чуть увеличилась. В 2018 году она составит 72,9 года», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция главы Российского государства Владимира Путина.