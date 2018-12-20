Москва, 20 декабря, 2018, 12:31 — ИА Регнум. В России растет профицит торгового баланса. В 2017 году он составил около 115 млрд долларов. По итогам 2018 ожидается 190 млрд долларов, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Впервые с 2011 года бюджет России стал профицитным», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция главы Российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702.