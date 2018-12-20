Вашингтон, 20 декабря, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Обама за несколько дней до Рождества исполнил роль Санта-Клауса для маленьких пациентов Национальной детской больницы в Вашингтоне. Сообщение о визите опубликовано в социальных сетях на страницах как самого Обамы, так и больницы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санта

44-й президент США в шапке Санта-Клауса и с мешком подарков за спиной пообщался с детьми и поблагодарил медицинский персонал за его работу.

«Я хочу поблагодарить вас всех, мне посчастливилось поговорить с замечательными детьми и их семьями, — сказал экс-президент на видеозаписи, снятой персоналом больницы. — Как отец двух дочерей, я могу себе представить, что в такой ситуации самое главное, чтобы персонал, врачи и медсестры заботились о них, присматривали, были рядом с ними и держали их за руки».

Как сообщало ИА REGNUM, в этом месяце после смерти 41-го президента США Джорджа Буша-старшего стало известно, что он дольше 10 лет вел анонимную переписку с мальчиком с Филиппин. Экс-президент был опекуном ребенка, оплачивал его образование и содержание.