Москва, 20 декабря, 2018, 12:20 — ИА Регнум. За 10 месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7%. Промышленное производство росло более быстрыми темпами. Обрабатывающие отрасли растут 3,2%, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«За три квартала инвестиции в основной капитал составили 4,1%. Растут объемы розничной торговли. Ну и повышение потребительского спроса, оно заметно. Это положительный фактор», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция главы Рроссийского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702.