Москва, 20 декабря, 2018, 12:23 — ИА Регнум. За год на Северном Кавказе нейтрализовано 47 бандитов и террористов. Об этом заявил командующий Объединённой группировкой войск (сил) на Северном Кавказе генерал-лейтенант Игорь Семиляк, сообщает 20 декабря пресс-служба Росгвардии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Росгвардия

В 2018 году в регионе осуществили 14 контртеррористических операций, а также свыше 440 специальных операций и мероприятий. В них участвовали воинские части и подразделения Росгвардии и Минобороны, входящие в составОГВ©, которые взаимодействовали с органами ФСБ и МВД.

«В результате нейтрализовано 47 участников бандгрупп и террористических ячеек», — сказал Семиляк.

У бандитов изъяли более 320 единиц различного оружия и порядка 100 тыс. боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ объявила о задержании в Московском регионе, Чечне, Дагестане и Ингушетии семерых сборщиков денег для террористов. Эти люди действовали под видом «благотворительных фондов», однако средства шли на финансирование террористических группировок.

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