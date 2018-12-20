Москва, 20 декабря, 2018, 12:17 — ИА Регнум. В России сохраняется приемлемая для России инфляция. За последнюю неделю инфляция подросла на 0,5%, поэтому показатель немного выйдет за ориентир ЦБ РФ в 4%, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, скорее всего, инфляция в 2018 году подрастёт до 4,1−4,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитованы рекордное количество журналистов — 1702.