Великобритания, 20 декабря, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Персонажи будущего фильма «Аладдин» режиссёра Гая Ричи украсили обложку последнего номера Entertainment Weekly. Пользователи сети подвергли жёсткой критике новые образы героев. Особенно юзеры отметили актёра Уилла Смита, которому предстоит сыграть Джинна, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Entertainment Weekly Главные герои фильма

Наибольшее возмущение фанатов вызвал тот факт, что на представленных кадрах Джинн выглядит совсем не так, как в мультфильме компании Disney. Пользователи пишут, что ждали персонажа, созданного при помощи компьютерной графики и озвученного Уиллом Смитом. Но никто из фанатов не ожидал, что Смит будет полноценно играть этого героя.

«Я надеялся, что он будет просто голосом», — пишет rosomaha1945.

«Ну, господа, попахивает провалом. Я, как и огромное множество людей, полагал, что Смит будет просто озвучивать джинна, а его визуал будет CGI-моделью, к такому персонажу это подошло бы как влитое и дало огромную поляну для шуток», — пишет 111 111.

«Почему Смит выглядит как Смит, а не как Джин?», — пишет MIIB.

В своём интервью для Entertainment Weekly Гай Ричи рассказал, что образ Уилла Смита станет полным переосмыслением Джинна из мультфильма. Также он отметил, что на фото показана человеческая форма персонажа, а его магический облик будет ближе к привычному: крупный герой с синей кожей. Но даже это объяснение не успокоило фанатов.

«Да даже если и так, остаётся огромный диссонанс — Джинн в принципе мог маскироваться под всё что угодно и принимать какую угодно форму, что и неоднократно делал. Зачем ему быть исключительно Уиллом Смитом?» — пишет WANNFH.

Несмотря на большинство негативных комментариев, некоторые фанаты тепло приняли образы персонажей. Они считают, что не стоит судить о всём фильме по первым кадрам и что конечная версия будет сильно отличаться от представленных в Entertainment Weekly.

«Вообще выглядит весело, все персонажи похожи на оригинальных, пока не чувствуется оригинальной атмосферы, но черт возьми, это всего лишь первые кадры, которые, скорее всего, будут отличаться от финальных», — пишет Fingolflin.

Напомним, что фильм «Аладдин» от режиссёра Гая Ричи станет перезапуском одноимённого мультфильма 1992 года. Главные роли в картине играют Мена Массуд (Аладдин), Наоми Скотт (Жасмин) и Уилл Смит (Джинн). Недавно компания Disney представила первый трейлер будущего фильма. Премьера картины назначена на 23 мая 2019 года.