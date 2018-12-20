Ярославль, 20 декабря, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля объяснила срабатывание пожарной сигнализации на церемонии вступления в должность мэра Владимира Волкова горячей картошкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мэрия Ярославля

Пока в большом зале чествовали нового мэра, в столовой на первом этаже сварили картошку. Чтобы она поскорее остыла, у кастрюли открыли крышку и поставили остывать. На пар и среагировал датчик пожарной сигнализации.

Возможно, в процессе приготовления был повышен температурный режим. Сигнализация центральная, поэтому звук слышен во всем здании. После того как службы убедились, что угрозы людям нет, ее отключили», — сказала руководитель аппарата мэрии Лилия Корнакова.

Нештатные ситуации на инаугурациях мэра Ярославля случались и раньше. Так, в 2012 году во время церемонии вступления в должность Евгения Урлашова избранного мэра схватил в охапку и поднял над землей актер в костюме медведя. Сделать это его подговорили телевизионщики.