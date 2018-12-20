Касимов, Рязанская область, 20 декабря, 2018, 12:14 — ИА Регнум. На автодороге в Рязанской области погибли люди. Смертельная авария произошла сегодня утром, 20 декабря, в Касимовском районе. Об этом ИА REGNUM сообщил в региональном управлении МВД.

Kurganobl.ru Школьный автобус

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Уточняется, что в 07:30 житель Москвы за рулём автомобиля Skoda Rapid на 249-м километре автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов не справился с управлением и врезался в школьный автобус ПАЗ.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 59-летний пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Водитель автобуса госпитализирован.

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«Автобус следовал без пассажиров», — добавили в правоохранительном ведомстве.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна авария с участием автобуса произошла в Рязанской области 23 октября. В Рыбновском районе на 162-м километре трассы М-5 («Урал») столкнулись Citroen и КамАЗ. Несколько человек пострадали.