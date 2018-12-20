Астана, 21 декабря, 2018, 02:14 — ИА Регнум. Информация о «лагерях перевоспитания» в Китае используется США для массированной информатаки населения Туркестана. По каким признакам можно вычислить использование информоружия, созданного на основе объективных данных, рассказывает автор ИА REGNUM Евгения Ким.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным ООН, в лагерях, созданных Китаем в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), содержится до 1 млн человек. Сведения о происходящем там — сбивчивы и противоречивы, те, кто якобы побывал в таких лагерях, говорят о принудительном изучении китайского языка, законов, политики партии и о пытках. В СУАР проживают, кроме превалирующего числа уйгуров, также киргизы и казахи, и казахстанские активисты и представители Комитета защиты киргизов в КНР утверждают, что киргизы и казахи также становятся жертвами этнических репрессий в Китае.

Такова информационная база, которую те или иные источники трактуют в сторону большего или меньшего негатива в адрес официального Пекина. Но если проанализировать освещение в СМИ данной темы как информационную кампанию, сразу становится очевиден ряд признаков, направленных на формирование общественного мнения, то есть складывается впечатление наличия информационной атаки, управляемой радио «Свобода», «Голосом Америки» и их ответвлениями в Туркестане. Каковы же эти признаки?

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