Вашингтон, 20 декабря, 2018, 12:06 — ИА Регнум. В США внесён на рассмотрение законопроект о криминализации допинга на международных соревнованиях. Об этом 20 декабря сообщает «Р-спорт» со ссылкой на релиз сенаторов Шелдона Уайтхауса и Оррина Хэтча.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговый скандал

Законопроект назвали именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Согласно документу, должна быть установлена уголовная ответственность за «участие в сговоре с целью оказать влияние на международные спортивные соревнования с помощью запрещенных веществ или методов».

За применение допинга предлагается назначать штрафы до $1 млн и тюремное заключение до 10 лет. При этом предполагается, что закон будет распространяться на все международные соревнования за пределами США.

Авторы законопроекта не скрывают, что он направлен, в первую очередь, против России. По их словам, документ предполагает противостояние «использованию Россией коррупции как инструмента иностранной политики».

Напомним, в 2016 году Родченков обвинил Россию в допинговых нарушениях, из-за чего были дисквалифицированы и лишены наград десятки российских спортсменов.

В апреле 2018 года Родченков не смог подтвердить собственные утверждения о существовании в России государственной допинговой системы допинга. Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью оправдал 28 спортсменов, еще 11 апелляций были удовлетворены частично.

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