Москва, 20 декабря, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Обвал нефти ослабил рубль Котировки нефти марки Brent продолжили обвал. Потеряв на текущей недели порядка 5,4%. Стимулом к этому послужил пришедший из США отчёт о том, что объёмы добычи сланцевой нефти в январе прогнозируется на уровне 8,16 млн баррелей в сутки, это 1,7% выше предыдущих прогнозов, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Также, стало известно, что экспорт «чёрного золота» из Саудовской Аравии вырос до двухгодичного максимума. Падение нефти способствовало ослаблению рубля. Российский рубль теряет позиции против ведущих мировых валют. В результате чего курс вернулся выше уровня 67 рублей за доллар США», — отметил эксперт.

Оптимизма рублю не добавляет и провальный аукцион Минфина РФ, который так и не смог 19 декабря разместить очередной транш пятилетних ОФЗ. Заявление Центрального Банка РФ о намерении с 15 января 2019 года начать скупать валюту на внутреннем валютном рынке, и вовсе рисует перед рублём мрачную перспективу, способную толкнуть курс к максимальным уровням уже в 2018 году.

«До конца текущей недели с большей вероятностью падение курс национальной валюты может ускориться к ближайшей отметке в 67,80 за американский доллар», — считает Дядин.

Читайте также: Факторы в пользу рубля есть — эксперт