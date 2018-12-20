* ИГ — запрещённая в России организация

Париж, 20 декабря, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще не уничтожена в Сирии, заявила 20 декабря глава минобороны Франции Флоранс Парли, сообщает британское агентство Reuters.

Цитата из м/ф «Рикки-Тикки-Тави». Реж. Александра Снежко-Блоцкая. 1965. СССР Змеиное яйцо

С таким заявлением она выступила на фоне того, как президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе войск из Сирии. По ее словам, позиции боевиков ослаблены, но до конца они не уничтожены.

«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была ослаблена как никогда раньше», — написала она на своей странице в Twitter.

«Тем не менее «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не было стерто с лица Сирии, как не были уничтожены его корни, — добавил она. — Необходимо, чтобы последние карманы этой террористической организации были окончательно подавлены военными методами».

Напомним, ранее главы внешнеполитических ведомств США и Турции обсудили решение Вашингтона вывести войска с территории Сирии.

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