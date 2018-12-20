Москва, 20 декабря, 2018, 12:01 — ИА Регнум. В Госдуме выступили категорически против повышения в два раза штрафов за неоплаченную парковок, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

ЛДПР обратится к председателю Мосгордумы, к мэру Москвы с просьбой учесть интересы москвичей и ни в коем случае не поддерживать предложение о повышении штрафов. Надеемся, у руководства и депутатов МГД хватит благоразумия и политического чутья для принятия адекватного решения и отказа от новых репрессивных инициатив против миллионов водителей», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

По мнению парламентария, предложение в два раза повысить штрафы за неоплаченную парковку — абсолютно неуместно, необоснованно и не соответствует сложившимся реалиям.

Кроме того, он указал на «огромное количество технических ошибок, допускаемых комплексами фотовидеофиксации».

"Накладываемый при этом на водителей административный штраф потом практически невозможно обжаловать. Инвалидов привлекают к административной ответственности за парковку на стоянке, если нет подтверждения о включении в соответствующий реестр. Только на одних таких штрафах бюджет города пополняется на немыслимые суммы в миллиарды рублей!» — возмущен он.

В Московскую городскую думу внесён проект поправок к статье 8.14 столичного Кодекса об административных правонарушениях относительно повышения штрафа за неоплату парковки с 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, сообщается на сайте Мосгордумы.