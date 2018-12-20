Чебоксары, 20 декабря, 2018, 11:58 — ИА Регнум. В столице Чувашии организована доследственная проверка сообщения о получении травмы девушкой при посадке в троллейбус. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус

В ведомстве отмечают, что 19 декабря в местной прессе появилась информация о поражении электрическим током при посадке в троллейбус 23-летней девушки и последующем обращении за медицинской помощью. По данному факту следственными органами СКР организовано проведение доследственной проверки на предмет наличия в действиях организации-перевозчика признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Организованы проверочные мероприятия. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, 18 декабря 2018 года в Чебоксарах произошла авария с участием троллейбуса: была сбита насмерть пожилая женщина, которая перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода, в то время как троллейбус отъезжал с остановки. От удара пешехода отбросило в сторону, от полученных травм 66-летняя пенсионерка скончалась до приезда «скорой».

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Отметим, что в Чебоксарах периодически происходят ЧП в троллейбусах. 30 января 2016 года в Чебоксарах одного из пассажиров при посадке в троллейбус ударило током, пострадавшая госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи. После происшествия троллейбус сняли с маршрута для установления причин ЧП и последующего ремонта. В декабре 2016 года в Чебоксарах при посадке на остановке в троллейбус 12-летний мальчик почувствовал резкую боль в ноге, «по ощущениям похожую на боль в результате удара электрическим током». В ходе медицинского осмотра признаков, свидетельствующих о получении электротравмы, не выявлено. Троллейбус снят с маршрута и выведен из эксплуатации.

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