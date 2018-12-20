Москва, 20 декабря, 2018, 11:52 — ИА Регнум. В ноябре в российских магазинах было продано почти в два раза больше телевизоров, чем в прошлом месяце. Об этом со ссылкой на данные производителя онлайн-касс и программного обеспечения АТОЛ сообщает 20 декабря РБК.

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Эксперты отметили, что сезонный рост продаж телевизионных приемников в конце года обычно находится на уровне 15−20%, однако в ноябре 2018 года спрос на данный вид продукции был просто аномальным — граждане приобрели на 94% больше телевизоров, чем в октябре.

По мнению специалистов, такая динамика связана с грядущим переходом телевизионного вещания в России на цифровой формат. Дело в том, что при отказе от аналогового вещания телеприемники без цифрового декодера перестанут транслировать каналы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что отключение телевещания в аналоговом формате на территории России будет производиться поэтапно, окончательный переход начнется с февраля 2019 года и продлится шесть месяцев.

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