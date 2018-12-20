Анкара, 20 декабря, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции изъяли 175 кг гашиша во время спецоперации против Рабочей партии Курдистана, сообщает 20 декабря Anadolu Ajansi.

(сс)Falkenpost Наркотики

Во время спецоперации также был арестован владелец дома, где были обнаружены запрещенные наркотические препараты. Также было изъято специальное оборудование и взрывчатые вещества.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.