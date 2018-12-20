Порт-Вила, 21 декабря, 2018, 01:21 — ИА Регнум. Эпизод с публикацией секретных документов, подписанных властями государства Вануату, бросает свет на масштабные операции Китая по созданию «информационной роботоразведки», позволяющей оперировать данными о грузоперевозках чуть ли не по всему миру. О выбранном Китаем стиле борьбы за глобальное экономическое превосходство рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Michael Coghlan Порт-Вила, Вануату

Вануату — небольшое островное государство, расположенное между восточной Австралией и Фиджи. Казалось бы, эта далёкая мировая периферия, и взаимоотношения ее с Китаем есть частное дело отдельного государства. Но из документов, опубликованных журналистами Вануату «Дейли Пост», следует, что Пекин не зря засекречивал соглашения об экономической помощи этой стране.

В поставках специального оборудования китайского производства можно проследить свидетельство глобального коммерческого шпионажа. Тихий океан сам по себе не такая уж спокойная зона, здесь пересекаются интересы Китая, а также США их союзников, поэтому китайская активность в этом регионе вовсе не случайна. Вскрытый же вануатскими журналистами документ о поставках китайского «Оборудования для инспекции контейнеров» позволяет понять, как Китай организует следящую сеть, активно дающую информацию о всепланетных перемещениях грузов. Китай широко расставляет установки, позволяющие понять содержимое контейнера, не вскрывая его, а сканируя по принципу магнитно-ядерного резонанса, и в случае массового применения этих установок — а они уже применяются — вероятно, Китай надеется получить абсолютное преимущество в сфере коммерческой информации.

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