Ярославль, 20 декабря, 2018, 11:41 — ИА Регнум. 20 декабря состоялась инаугурация мэра Ярославля Владимира Волкова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инаугурация мэра Ярославля

Торжественное мероприятие открыл губернатор области Дмитрий Миронов. Затем выступила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Во время выступления митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона в зале дважды сработала пожарная сигнализация, заглушившая слова владыки. Никто из собравшихся не покинул зал.

Губернатор Дмитрий Миронов поздравил Владимира Волкова не с «избранием», а с «назначением». Инаугурация длилась около получаса. Характерно, что на церемонии были исполнены Гимн России и песня «Моя Ярославия» Дениса Майданова, которую называют неофициальным гимном Ярославской области.

Официальный гимн Ярославля «Город-князь», принятый муниципалитетом города при прошлом мэра Владимире Слепцове, на церемонии не звучал.