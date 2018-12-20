Москва, 20 декабря, 2018, 11:37 — ИА Регнум. В Новой Москве планируют построить компенсационный дом для дольщиков проблемных объектов, сообщила журналистам 20 декабря и.о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

По её словам, затраты на строительство включены в Адресную инвестиционную программу (АИП) Москвы. Дом построят для граждан, которые приобрели квартиры в проблемных объектах в городе Щербинке, улица Овражная, владение 3−8, корпус 3; улица Мостотреста, владение 7 и в поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское. По площадку выбрано место в поселении Рязановское.

«Правительство Москвы проводит мероприятия по формированию границ участка, где будет построен компенсационный дом. Оформить землю на городского заказчика планируется в первом квартале 2019 года», — заявила Пятова.

В проекте дома учтут приобретённые гражданами квадратные метры. Сдать объект в эксплуатацию планируют во втором квартале 2021 года.