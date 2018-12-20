Оттава, 20 декабря, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Третьим задержанным в Китае канадским гражданином оказалась преподаватель Сара Макайвер. Об этом сообщает телеканал CBC, ссылаясь на источник в канадском правительстве.

Luo Shaoyang Китайская Народная вооруженная полиция перед портретом Мао Цзэдуна

О Макайвер известно, что она — учительница из канадской провинции Альберта. Однако что она преподавала в Китае, не говорится.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что третий инцидент с задержанием не имеет отношения в первым двум случаям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские власти начали расследование в отношении двух граждан Канады — Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Мужчин задержали по подозрению в подрыве национальной безопасности КНР.

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