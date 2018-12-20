Павлодар, Казахстан, 20 декабря, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом департамента полиции Павлодарской области Казахстана задержали группу лиц, которые подозреваются в сбыте синтетических наркотиков через интернет, сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Перекрыли

В отношении жителей Павлодарской области санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. По данным департамента полиции, сотрудники правоохранительных органов перекрыли крупный канал поставки синтетических наркотиков из стран Европы.

В ходе обыска было изъято более двух килограммов синтетических наркотиков, предположительная стоимость которых составляет 12 млн тенге ($32 331).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году сотрудники правоохранительных и специальных органов Казахстана изъяли из незаконного оборота более 19 тонн наркотиков.