Санкт-Петербург, 20 декабря, 2018, 11:16 — ИА Регнум. 20 декабря в Русском музее в Санкт-Петербурге открывается выставка «Платки и шали в России XVIII—XXI веков». В экспозиции более 600 предметов, которые специалисты относят к произведениям текстильного искусства. Это вещи из шелка и парчи, шерсти и ситца, а также вышитые, кружевные и вязаные изделия. Также на выставке представлены живопись, графика, декоративно-прикладное и древнерусское искусство, более 30 комплексов костюмов.

Золотошвеи Торжок Платок с золотой вышивкой

Среди экспонатов — знаменитые «колокольцовские» шали крепостных мануфактур России начала XIX века, оренбургские пуховые платки-паутинки, вологодские кружевные косынки, нижегородские и каргопольские золотошвейные платки.

Посетители также могут познакомиться с этапами развития отечественной текстильной промышленности и художественными традициями оформления платков и шалей с XVIII до начала ХХI века.