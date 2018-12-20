Москва, 20 декабря, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Поезда Московской железной дороги изменят расписание в новогодние праздники, сообщает 20 декабря официальный портал мэра Москвы.

Станция МЦК зимой

В субботу 29 декабря все электрички МЖД пойдут по расписанию пятницы, а с 30 декабря по 7 января — по графику воскресенья. По такому же принципу в праздничные дни будут ходить на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги на участке Москве — Тверь (Конаково).

«В ночь с 31 декабря на 1 января назначили четыре дополнительных поезда. На Киевском направлении начнут курсировать электрички № 6487 Москва — Нара (отправление в 02:35) и № 6488 Нара — Москва (отправление в 00:42). А на Курском направлении введут электрички № 6792 Львовская — Царицыно (отправление в 00:50) и № 6791 Царицыно — Подольск (отправление в 02:55)», — говорится в сообщении.

Также будет продлено время работы электричек в новогоднюю ночь и Рождество. Метро и МЦК в ночь 31 декабря на 1 января будут работать круглосуточно.