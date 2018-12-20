Милан, Италия, 20 декабря, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Итальянский «Милан» может расстаться с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо в январе. Об этом сообщает Football Italia.

(сс) Ludovic Péron Дженнаро Гаттузо

Отмечается, что руководство клуба дало Гаттузо возможность доработать до конца декабря. За это время «Милану» предстоит сыграть три матча Серии А — с «Фиорентиной» (22 декабря), «Фрозиноне» (26 декабря) и СПАЛом (29 декабря).

От результатов этих матчей будет зависеть то, останется ли Гаттузо на посту главного тренера. Если результаты команды будут неудовлетворительными, Гаттузо отправят в отставку.

Напомним, после 16 туров «Милан» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 27 очков.

Читайте также: «Болонья» и «Милан» не выявили победителя