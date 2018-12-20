Москва, 20 декабря, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Эксперты Росконтроля изучили 112 образцов сыра, представленного на российских прилавках. В 13 случаях сыры были признаны поддельными, 40 образцов оказались фальсификатами, 53 образца попали в черный список, сообщается на сайте экспертного центра.

Давид Штеренберг. Натюрморт с сыром. Первая половина XX века

Специалисты в сотрудничестве с четырьмя лабораториями выявляли подлинный состав продукта, например содержание животных или молочных жиров, и оценивали сыр по вкусу, запаху и внешнему виду.

Так, подделкой оказались сыры от FreshFoods, СДМ, «Карат», «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», «Добрый сыровар», «Столица молока», «Сыр Стародубский», «Данковский молочный завод», «Переславский сыродельный завод» и «Каменский маслосыркомбинат».

В 40 случаях речь идет о фальсификате. Зачастую в таком сыре присутствуют трансизомеры жирных кислот, то есть в производстве использовали модифицированные растительные жиры или говяжий жир. Именно трансжиры, а не пальмовое масло, которого обычно боятся покупатели, более опасны для организма, отмечают в Росконтроле.

В 17 случаях производители нарушили требования ГОСТа по вкусу, запаху и внешнему виду. Замечания у экспертов возникли в 35 случаях, а вот 53 товара попали в список недопустимых к покупке.

Качественными сырами признаны 24 образца, среди них «Российский» от Valio, «Сербская брынза», «А ла Каймак» и «Сырко» от «Млекара Шабац», «Львиное сердце» и «Топленое молочко» от бренда «Радость вкуса», «Гауда» и «Плавленый с ветчиной» от «Сыробогатова», «Маасдам» и «Гауда» от «Золота Европы», а также «Маасдам» от «Кабош».

Читайте также: Большинство брендов колбасных сыров оказались небезопасными для здоровья