Москва, 20 декабря, 2018, 10:59 — ИА Регнум. В Москве автомобили такси не смогут выходить на линию без специального полиса страхования автогражданской ответственности. Такое заявление в ходе круглого стола с участием представителей агрегаторов и таксомоторных компаний сделал заместитель главы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

Цитата из х/ф «Три тополя на Плющихе». Реж. Татьяна Лиознова. 1967. СССР Таксист

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По его словам, водителей без полиса будут сначала предупреждать о необходимости оформить соответствующие документы, а при постоянных нарушениях агрегаторам будет рекомендовано отключать такие автомобили от системы доступа к заказам.

Также Пронин рассказал об инициативе создания единой онлайн-системы по контролю за наличием у городских такси специальных полисов ОСАГО, которая разрабатывается с Российским союзом автостраховщиков.

«Надеюсь, что в 2019 году эта работа закончится», — цитирует ТАСС слова замглавы столичного департамента транспорта Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о деятельности агрегаторов такси. В документе прописывается заявительный порядок начала работы диспетчерской такси или агрегатора такси, порядок работы. А также закрепляются требования к водителям и к самим такси.