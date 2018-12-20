Красноярск, 20 декабря, 2018, 10:52 — ИА Регнум. К сожалению, агрессия среди детей и подростков — распространённое в настоящее время явление. В связи с этим актуален вопрос, как не допустить дальнейшего роста волны агрессии и насилия в школах.

Уильям Сидней Маунт. Ссора школьников. 1830

Именно такой вопрос задал бы председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции, которая состоится сегодня, 20 декабря.

«СМИ сообщают, что с 2017 года возросла волна агрессии и насилия в школах. Это связано со многими факторами, в частности с экстремистскими группами смерти, суррогатным героизмом или просто непониманием и травлей, бездушностью управленческой машины от образования на местах. Порой детьми занимаются зарубежные фонды, потому что наши программы не всегда современны и привлекательны», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Он напомнил, что Владимир Путин ранее заявил, что иностранные фонды «шарят по школам».

«Дети поддаются влиянию и политических авантюристов, не всегда умеют регулировать свою протестность. Растёт количество экстремистских проявлений, по словам Н. Патрушева (май 2018 года). И во всех случаях конечная жертва — это генофонд нации, непоявившиеся учёные, изобретатели, спортсмены, защитники страны и бриллианты культуры. В ситуации вызовов и угроз, когда нет консолидации семьи, школы и идеологии, что может защитить наших детей от сотен внешних и внутренних вызовов, в центре которых они живут и учатся? Какую воспитательную модель сможет предложить государство, чтобы органы управления образованием могли работать с уверенностью, смелостью, верой и пониманием конечной цели нашей воспитательной работы? Как нам бороться с волной насилия и смертности и какие главные три ценности в жизни вы могли бы назвать в качестве образца поведения для школьников?» — спросил бы Василий Никуленков у Владимира Путина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 20 декабря в Центре международной торговли в Москве. На это мероприятие аккредитованы свыше 1,7 тыс. журналистов.